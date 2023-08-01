Онколог предупредила о первом симптоме нескольких видов рака

Онколог Ли: вздутие живота может быть ранним симптомом рака яичников и кишечника

Британский врач-онколог Дебора Ли предупредила, что вздутие живота может быть первым симптомом рака яичников и еще нескольких видов онкологических заболеваний. Ее слова цитирует издание Express.

По словам Ли, при раке яичников вздутие живота — один из самых ранних признаков патологии. По мере развития злокачественного новообразования могут появиться такие симптомы, как боли в животе, потеря аппетита и постоянное желание сходить в туалет.

Постоянное вздутие также может свидетельствовать об одном из самых «скрытных» видов онкологических заболеваний — раке кишечника, продолжила врач. В этом случае на фоне дискомфорта в животе могут начаться запоры или диарея, появляются кровь в кале и боль при походах в туалет.

Также Ли рекомендовала насторожиться, если вздутие сопровождается частой отрыжкой, метеоризмом, пожелтением кожи. При этом человек может жаловаться на быструю утомляемость, озноб и повышенную температуру тела. Совокупность этих признаков может быть проявлением запущенного рака поджелудочной железы, заявила онколог.

В заключение Ли добавила, что при любом из этих видов онкологических заболеваний вздутие то исчезает, то возвращается. Однако, если дискомфортные ощущения в животе не проходят больше трех недель, стоит как можно скорее обратиться к врачу и сдать все анализы.

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