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10:25, 1 августа 2023Россия

Обстрел ВСУ повредил два жилых дома в приграничном российском регионе

Губернатор Богомаз заявил о повреждении двух домов в Чуровичах из-за обстрела

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Чуровичи в Климовском районе Брянской области, повреждения получили два жилых дома. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, два легковых автомобиля, здание недействующего социального учреждения», — сообщил он.

Руководитель области добавил, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Других данных об атаке ВСУ пока нет.

Днем ранее, 31 августа, в Брянской области под удар попало село Сушаны Климовского района. Никто не пострадал, в результате оказалось повреждено одно домовладение и хозпостройки.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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