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12:30, 1 августа 2023Россия

В Кремле заявили о восхищении кадрами боя российского танка

Песков заявил, что в Кремле восхищены кадрами боя российского танка с ВСУ
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев / TASS Host Photo Agency / Reuters

В Кремле видели кадры боя, когда российский танк в одиночку остановил колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), и остались в восхищении. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Экипаж танка будет награжден, уточнил официальный представитель Кремля.

«Конечно, такой героизм и профессионализм вызывает восхищение и чувство гордости за наших военных. Это уникальные кадры и профессионализм, которые можно разбирать в учебниках. С большой долей уверенности экипаж танка приставят к награде», — сообщил Песков.

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    Евгения Куликова
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