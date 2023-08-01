В Кремле заявили о восхищении кадрами боя российского танка

Песков заявил, что в Кремле восхищены кадрами боя российского танка с ВСУ

В Кремле видели кадры боя, когда российский танк в одиночку остановил колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), и остались в восхищении. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Экипаж танка будет награжден, уточнил официальный представитель Кремля.

«Конечно, такой героизм и профессионализм вызывает восхищение и чувство гордости за наших военных. Это уникальные кадры и профессионализм, которые можно разбирать в учебниках. С большой долей уверенности экипаж танка приставят к награде», — сообщил Песков.