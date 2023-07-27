Уничтожение танка ВСУ на запорожском направлении попало на видео

Минобороны России показало уничтожение танка ВСУ на запорожском направлении

Министерство обороны России показало на видео уничтожение танка Вооруженных сил Украины (ВСУ), буксировавшего другую подбитую бронемашину.

Отмечается, что украинскую бронетехнику выследили на запорожском направлении операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На видео можно заметить еще несколько разбитых бронемашин ВСУ.

«В результате точного удара барражирующим боеприпасом танк ВСУ, предпринявший попытку буксировки поврежденного танка, поражен», — заявили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская армия в ходе активизации боев на запорожском направлении потеряла 39 единиц бронетехники. Он отметил, что 40 процентов техники противника было уничтожено летчиками боевой авиации.