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15:41, 27 июля 2023Бывший СССР

Уничтожение танка ВСУ на запорожском направлении попало на видео

Минобороны России показало уничтожение танка ВСУ на запорожском направлении

Министерство обороны России показало на видео уничтожение танка Вооруженных сил Украины (ВСУ), буксировавшего другую подбитую бронемашину.

Отмечается, что украинскую бронетехнику выследили на запорожском направлении операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На видео можно заметить еще несколько разбитых бронемашин ВСУ.

«В результате точного удара барражирующим боеприпасом танк ВСУ, предпринявший попытку буксировки поврежденного танка, поражен», — заявили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская армия в ходе активизации боев на запорожском направлении потеряла 39 единиц бронетехники. Он отметил, что 40 процентов техники противника было уничтожено летчиками боевой авиации.

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    Алевтина Запольская
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