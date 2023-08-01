В России высказались о военном значении атак БПЛА на Москву

Депутат Новиков: атаки БПЛА на Москву не имеют военного значения

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что попытки атаковать Москву с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не имеют военного значения. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на атаку БПЛА на «Москву-Сити».

«Сейчас те, кто стоят за действиями режима [президента Украины Владимира] Зеленского, убеждены в полезности раскачивания ситуации внутри России с тем, чтобы дальше это отразилось и на фронтовой обстановке в зоне специальной военной операции. Понятно, что никакого прямого военного значения атаки беспилотников на какие-то из зданий Москвы не имеют», — заявил депутат.

Более того, от атаки беспилотников могут пострадать мирные граждане, отметил Новиков.

Тем не менее киевский режим идет на эти шаги по той простой причине, что полноценная гибридная война предполагает попытки внести панику в тыловые районы России и посеять страх. Это считается важным и значимым направлением конфронтации с Россией Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

«Любая, как принято говорить, гибридная война — это война, которая не сводится к одним только военным событиям на линии фронта. Это война, которая включает в себя психологическое давление, информационную борьбу, диверсионную работу в тылу и далее по списку. Любая крупная война, начиная с древности, сопровождалась не только боевыми действиями, но и борьбой, связанной с тем, чтобы укрепить веру в победе тех, кто в тылу, и деморализовать противника», — рассказал парламентарий.

Я не исключаю, что такого рода попытки будут продолжаться. Задача противовоздушной обороны России — пресекать эти попытки. Для этого есть свои методики Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

В ночь на 1 августа украинские беспилотные летательные аппараты вновь попытались атаковать Москву. Как заявили в Минобороны России, попытка атаки была пресечена. Два аппарата были уничтожены в небе над Подмосковьем, еще один был подавлен и упал на территории комплекса «Москва-Сити».

В ночь на 30 июля три украинских беспилотника также совершили атаку на Москву. В результате были повреждены фасады на двух офисных башнях делового центра «Москва-Сити». В частности, частично обрушилось остекление на башне «IQ квартала» — там находятся офисы Минцифры, Минпромторга и Минэкономразвития.