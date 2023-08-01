Евросоюз обратился к России в связи с атаками дронов на Москву

Представитель ЕС призвала Россию не эскалировать СВО из-за атак БПЛА на Москву

Европейский союз обратился (ЕС) к России в связи с атаками БПЛА на Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Набилу Массрали.

«Россия не должна использовать эти факты для эскалации боевых действий на Украине», — призвала она, добавив, что Евросоюз не имеет никакой независимой информации о деталях этого инцидента или происхождении дронов.

Она также напомнила, что поставляемое по линии Европейского фонда мира оружие может быть использовано только для защиты территориальной целостности Украины.

1 августа украинские беспилотники вновь попытались атаковать Москву. Прошлая попытка атаки была двумя днями ранее — в воскресенье, 30 июля. В Минобороны рассказали, что два аппарата уничтожены в небе над Подмосковьем, еще один был подавлен и упал на территории комплекса «Москва-Сити».