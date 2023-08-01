Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:34, 1 августа 2023Мир

Евросоюз обратился к России в связи с атаками дронов на Москву

Представитель ЕС призвала Россию не эскалировать СВО из-за атак БПЛА на Москву

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Европейский союз обратился (ЕС) к России в связи с атаками БПЛА на Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Набилу Массрали.

«Россия не должна использовать эти факты для эскалации боевых действий на Украине», — призвала она, добавив, что Евросоюз не имеет никакой независимой информации о деталях этого инцидента или происхождении дронов.

Она также напомнила, что поставляемое по линии Европейского фонда мира оружие может быть использовано только для защиты территориальной целостности Украины.

1 августа украинские беспилотники вновь попытались атаковать Москву. Прошлая попытка атаки была двумя днями ранее — в воскресенье, 30 июля. В Минобороны рассказали, что два аппарата уничтожены в небе над Подмосковьем, еще один был подавлен и упал на территории комплекса «Москва-Сити».

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Посла Польши вызвали в МИД Украины

    Россияне рассказали о самых сложных профессиях

    Мать челябинского маньяка рассказала об отношениях сына с пленницей

    По всей Украине в третий раз за день объявили воздушную тревогу

    «Газпром» заявил о суточном рекорде поставок газа в Китай

    Стало известно число эвакуируемых из Нигера французов

    Евросоюз обратился к России в связи с атаками дронов на Москву

    Цены на бензин в России резко подскочили

    Украина атаковала приграничный российский регион

    Названы главные кандидаты на вступление в БРИКС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости