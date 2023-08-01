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15:17, 1 августа 2023Забота о себе

Россиянкам назвали меры профилактики новообразований в груди

Хирург Загорский посоветовал регулярно проводить самоосмотр для здоровья груди

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Врач-хирург и заведующий отделением Центра хирургии «Будь здоров» Андрей Загорский посоветовал женщинам регулярно проводить самоосмотр, систематически посещать врача и изменить образ жизни, чтобы сохранить здоровье груди. Основные меры профилактики доброкачественных новообразований в молочных железах он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Загорский рассказал россиянкам, что любые доброкачественные новообразования в груди важно отслеживать в динамике, так как они с течением времени могут привести к появлению злокачественных опухолей. Календарь наблюдения и план лечения составляется для каждой пациентки индивидуально исходя из особенностей ее здоровья.

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При этом, по словам хирурга, качественная профилактика любых заболеваний молочных желез должна включать:

  • консультацию и осмотр у опытного врача-маммолога;
  • своевременную диагностику для проверки здоровья или подтверждения диагноза;
  • комплексное медикаментозное, физиотерапевтическое или любое другое лечение;
  • коррекцию образа жизни и повседневных привычек.

Системный подход к здоровью и понимание регулярности таких мер позволят превратить заботу о здоровье в простой и понятный для каждой женщины процесс, подчеркнул Загорский.

Скрининг здоровья женской груди включает консультацию с врачом онкологом-маммологом и диагностическую процедуру — до 40 лет УЗИ молочных желез и маммографию, рентгенологическое исследование после 40 лет. Проходить такой скрининг лучше не реже, чем раз в год. Обследование займет не более 20 минут, но подарит женщине уверенность в здоровье

Андрей Загорский врач-хирург

Важно также проводить самоосмотр молочных желез дома методом пальпации после каждой менструации, продолжил хирург. Обнаружение подозрительных уплотнений должно стать поводом посетить врача и пройти диагностику.

Еще одной необходимой профилактической мерой Загорский назвал коррекцию образа жизни и отказ от вредных привычек.

Многие наши повседневные привычки, как и образ жизни в целом, могут повлиять на здоровье груди. Например, важно грамотно выбирать нижнее белье, так как слишком тесное или неудобное будет сдавливать сосуды, нарушая ток лимфы и кровообращение. Это может повлечь воспаление и боли, развитие патологий

Андрей Загорский врач-хирург

В заключение хирург сообщил о необходимости соблюдать осторожность при физических нагрузках и избегать травм груди в повседневной жизни. По его словам, ушибы молочных желез могут дать старт развитию патологических изменений ткани груди и привести к развитию новообразований.

Ранее онколог-маммолог Александр Сойнов рассказал о возможных минусах самообследования груди. По его словам, при самоосмотре практически невозможно обнаружить маленькую опухоль, поэтому, полагаясь лишь на него, женщины могут упустить время.

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    Наталья Обрядина
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