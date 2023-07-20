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10:42, 20 июля 2023Забота о себе

Онколог рассказал о минусах самообследования груди

Онколог Сойнов: при самообследовании груди невозможно обнаружить маленькую опухоль

Фото: aslysun / Shutterstock / Fotodom

При самообследовании груди невозможно обнаружить маленькую опухоль, предупредил онколог-маммолог Александр Сойнов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о возможных минусах этого метода диагностики.

Врач пояснил, что, полагаясь лишь на результаты самообследования, женщины могут упустить время. При пальпации невозможно обнаружить опухоль маленького размера. «Если опухоль начала прощупываться, то, скорее всего, ее размер уже достиг двух сантиметров», — предупредил врач.

Поэтому самообследование груди рекомендуется как дополнительный способ выявления рака молочной железы на ранней стадии

Александр Сойновонколог-маммолог

Врач также отметил, что самообследование может вызвать излишнюю тревогу и беспокойство. По его словам, при наличии даже небольших изменений женщины начинают паниковать. Эти эмоции приводят к постоянному стрессу, который, в свою очередь, негативно отражается на здоровье и самочувствии.

По словам Сойнова, самообследование не может заменить обследование у врача или маммографию. Регулярные медицинские осмотры и специализированные исследования — более надежные методы выявления рака молочной железы на ранних стадиях, считает онколог-маммолог.

Самообследование груди полезно проводить каждой женщине, но оно не должно быть единственным методом обследования молочных желез

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«Важно вовремя обратиться к врачу и получить профессиональную консультацию», — подвел итог собеседник «Ленты.ру».

Ранее Александр Сойнов рассказал, как вредные привычки влияют на интимную жизнь. По его словам, курение и алкоголь снижают чувствительность эрогенных зон.

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    Вера Владзиевская
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