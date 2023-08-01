Сандра Буллок рассказала о размерах полового органа Райана Рейнольдса

Сандра Буллок вспомнила пикантный случай на съемках фильма «Предложение»

Американская актриса Сандра Буллок раскрыла размеры полового органа актера Райана Рейнольдса. Пикантной историей она поделилась в эфире подкаста About Last Night podcast.

Буллок рассказала, что смогла оценить размер полового члена Рейнольдса случайно. Это произошло в 2009 году во время съемок в романтической комедии «Предложение». Они с Рейнольдсом работали над обнаженной сценой, поэтому к их гениталиям были приклеены специальные накладки телесного цвета. В результате недоработки костюмера актриса, как и все члены съемочной группы, смогли увидеть пенис Рейнольдса. По словам Буллок, он оказался внушительных размеров.

У нас с Райаном к интимным местам были приклеены специальные штучки телесного цвета, мои волосы стратегически прикрывали соски, а его «маленький» оказался совсем не маленький! Сандра Буллок

Звезда «Гравитации» и «Скорости» утверждает, что старалась не пялиться на гениталии Рейнольдса, хотя очень хотела взглянуть на них хотя бы мельком. Сам актер, оказавшийся в неловкой ситуации, оставался «абсолютно невозмутимым» на протяжении всей работы над сценой.

Ранее Буллок рассказала, как в ее дом в 2014 году ворвался сталкер. Артистка увидела злоумышленника на мансарде и позвонила в 911, спрятавшись в шкафу. По ее словам, она слышала стуки в свою спальню, а также оставалась на связи с оператором, пока к ее дому не приехала полиция.