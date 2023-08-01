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17:18, 1 августа 2023Среда обитания

Названа стоимость самой дешевой новостройки в центре Петербурга

Самая дешевая новостройка в центре Петербурга стоит 5,3 миллиона рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Наиболее доступная квартира от застройщика в центре Санкт-Петербурга продается за 5,3 миллиона рублей. Стоимость самой дешевой новостройки в Северной столице назвали эксперты Агентства недвижимости Ольги Эбель, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Указанный бюджет позволит приобрести студию площадью 19 квадратных метров в Василеостровском районе. Объект располагается на намывных территориях, его планируют сдать в 2024 году.

Всего в четырех исторических районах Петербурга выставлено на продажу 6088 квартир в новостройках, при этом почти половина их них находится в Василеостровском районе. Самый скромный выбор риелторы зафиксировали в Центральном районе, на который приходится только 216 объектов. Здесь же нижний порог покупки новой квартиры оказался самым высоким — минимальная стоимость объекта составила 10,2 миллиона рублей.

В мае эксперты компании «Метриум» назвали стоимость самой дешевой новостройки в Москве. Наиболее доступный объект на первичном рынке столицы можно приобрести за 3,9 миллиона рублей.

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    Александра Качан
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