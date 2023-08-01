Украина изъяла имущество сенатора от Запорожской области

ВАКС Украины конфисковал имущество сенатора от Запорожской области Вороны

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал имущество члена Совета Федерации от Запорожской области Дмитрия Вороны. Об этом сообщила пресс-служба украинского Министерства юстиции.

«ВАКС (...) взыскал в доход государства активы, принадлежащие Вороне Д. М., и активы, по которым Ворона Д. М. может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими», — говорится в заявлении Минюста.

Уточняется, что суд во время принятия решения руководствовался законом о санкциях. Согласно сообщению ведомства, были конфискованы четыре квартиры, земельные участки, садовый дом, домовладение, три автомобиля и денежные средства, которые якобы принадлежали сенатору. Однако ВАКС отказал в изъятии имущества, принадлежащего, по информации украинских властей, его супруге. Минюст планирует оспорить это решение.

Ранее ВАКС Украины конфисковал имущество российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева, находящегося под санкциями Совета национальной безопасности и обороны страны. Так, в доход государства перешли две квартиры в центре Киева.