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15:56, 1 августа 2023Бывший СССР

Украина изъяла имущество сенатора от Запорожской области

ВАКС Украины конфисковал имущество сенатора от Запорожской области Вороны

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал имущество члена Совета Федерации от Запорожской области Дмитрия Вороны. Об этом сообщила пресс-служба украинского Министерства юстиции.

«ВАКС (...) взыскал в доход государства активы, принадлежащие Вороне Д. М., и активы, по которым Ворона Д. М. может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими», — говорится в заявлении Минюста.

Уточняется, что суд во время принятия решения руководствовался законом о санкциях. Согласно сообщению ведомства, были конфискованы четыре квартиры, земельные участки, садовый дом, домовладение, три автомобиля и денежные средства, которые якобы принадлежали сенатору. Однако ВАКС отказал в изъятии имущества, принадлежащего, по информации украинских властей, его супруге. Минюст планирует оспорить это решение.

Ранее ВАКС Украины конфисковал имущество российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева, находящегося под санкциями Совета национальной безопасности и обороны страны. Так, в доход государства перешли две квартиры в центре Киева.

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    Кристина Есикова
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