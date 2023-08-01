Байдена уличили во лжи

Конгрессмен Комер: Джо Байден солгал народу США о непричастности к сделкам сына

Президент США Джо Байден солгал американскому народу о своей непричастности к сделкам сына Хантера, его также уличили во лжи по поводу его неосведомленности о них. Об этом объявил председатель комитета по надзору палаты представителей Конгресса Джеймс Комер по итогам слушаний со свидетелем. Заявление опубликовано на сайте комитета.

«Комитет Палаты представителей по надзору и подотчетности будет продолжать следить за денежным следом Байденов и опрашивать свидетелей <...> Президент Байден скомпрометирован и коррумпирован, а наша национальная безопасность находится под угрозой», — следует из заявления комитета.

Заседание 31 июля в рамках расследования предполагаемой коррупции в семье главы государства было закрытым. Показания давал бизнес-партнер Хантера Байдена Девон Арчер, который, как и сын президента, числился в руководстве украинской газовой компании Burisma.

Из его свидетельствования комитет сделал вывод, что Хантер Байден продавал «бренд» своего отца по всему миру с целью семейного обогащения. Во времена вице-президентства Джо Байден участвовал в деловых встречах сына лично или по телефону не менее 20 раз.

Ранее в Конгрессе предложили объявить импичмент Байдену из-за расследования дела о коррупции, касающееся его семьи. Процедура позволила бы расширить возможности законодательного органа США в сфере сбора информации.