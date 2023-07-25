В Конгрессе предложили объявить импичмент Байдену

Конгрессмен Маккарти предложил объявить импичмент президенту США Байдену для расследования

Расследование в отношении президента США Джо Байдена и его сына Хантера по делу о коррупции требует объявить американскому лидеру импичмент. Такое предложение в разговоре с представителями СМИ озвучил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, передает РИА Новости.

«Необходимо докопаться до истины, и единственный способ, как Конгресс может это сделать, — инициировать процедуру импичмента, что даст республиканцам и демократам возможность получить всю информацию», — заявил конгрессмен.

Процедура импичмента позволит расширить возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, которая нужна для расследования в отношении главы государства, отметил Маккарти.

Ранее был обнародован документ ФБР, в котором анонимный источник раскрывает коррупционную схему украинской энергетической компании Burisma, в ней фигурирует имя Джо Байдена. Компания, судя по документу, предложила сыну президента США занять место в совете директоров, чтобы тот мог защитить организацию от проблем, используя покровительство отца. За это глава Burisma якобы обещал Байденам 10 миллионов долларов.

Хантер Байден десятки раз использовал имя своего отца во время его вице-президентства, чтобы привлечь иностранных инвесторов из-за рубежа.