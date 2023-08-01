Британцам предложили дешево пожить в особняках принца Уильяма на фоне кризиса

The Mirror: цены на аренду особняков принца Уильяма снизили на фоне кризиса

Цены на аренду элитных особняков принца Уильяма в Британии снизились на фоне кризиса. О том, что жителям Соединенного Королевства предложили дешево пожить в домах члена королевской семьи, сообщает The Mirror.

Решение снизить цены было принято в попытке повысить спрос на аренду после того, как многие британские семьи оказались неспособны позволить себе летний отдых вне дома из-за роста цен на продукты питания. Во владения Уильяма ходят исторические поместья и загородные коттеджи в графстве Корнуолл.

Неделя в одном из коттеджей принца теперь обойдется в 980 фунтов стерлингов (почти 116 тысяч рублей), или 35 фунтов (4100 рублей) за ночь. Это дешевле, чем номер в популярной сети отелей Трэвелодж. Стоимость аренды самого роскошного особняка Уильяма сейчас составляет около 73 фунтов (8600 рублей) за ночь — на прошлой неделе цена снизилась на 2,3 фунта.

Ранее в июле стало известно, что принц Уильям заставит короля Великобритании Карла III платить за аренду поместья Ллвинивермод. Недвижимость приобрел Карл III до ухода из жизни королевы Елизаветы II, затем она стала собственностью его сына.