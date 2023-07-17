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04:00, 18 июля 2023Среда обитания

Принц Уильям заставит Карла III платить аренду

Daily Mail: принц Уильям заставит Карла III платить аренду за поместье Ллвинивермод

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Принц Уильям заставит короля Великобритании Карла III платить за аренду поместья Ллвинивермод. Монарх сильно обиделся на сына из-за такого решения, передает Daily Mail.

Поместье расположено на окраине национального парка Брекон-Биконс в Уэльсе. Нынешний король купил его в 2007 году за 1,2 миллиона фунтов стерлингов. Он и его супруга Камилла вложили много денег и сил в ремонт объекта, чтобы добиться желаемого результата. Каждое лето Карла III приезжает в поместье на пару недель.

После ухода из жизни королевы Елизаветы II поместье стало собственностью Уильяма. Принц решил сдавать жилье в аренду, в том числе своему отцу. Кроме того, король должен освободить жилье от всех своих личных вещей. Новые правила вступают в силу с сентября 2023 года.

В феврале стало известно, что троюродный брат Карла III Лорд Маунтбеттен захотел брать деньги с желающих выгулять собаку на территории его поместья в графстве Девон. Родственник монарха планирует установить плату в 60 фунтов стерлингов в год. Такую меру он объяснил ростом расходов на содержание парка.

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    Александра Качан
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