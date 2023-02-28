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16:39, 28 февраля 2023Среда обитания

Брат Карла III захотел брать деньги за выгул собак на территории его поместья

Daily Mail: брат Карла III захотел брать деньги за выгул собак на территории его поместья

Фото: I-Images / Globallookpress.com

Троюродный брат короля Великобритании Карла III, скандально известный из-за брака с мужчиной лорд Ивар Маунтбеттен, решил брать деньги с желающих выгулять собаку на территории его поместья площадью в 40,4 гектара. Об этом сообщает Daily Mail.

Лорд Маунтбеттен захотел установить плату в 60 фунтов стерлингов (около 5,4 тысячи рублей) в год для местных жителей за право выгула собак на территории его поместья, расположенного в графстве Девон. Парк был открыт им для свободного посещения во время пандемии коронавируса.

Лорд Маунтбеттен признался местной газете, что решение далось ему непросто, однако рост расходов на проживание, а также обслуживание и управление территорией за последний год оказалось значительно выше той суммы, которую могут обеспечивать «кофе, кексы и общинные мероприятия». При этом он добавил, что он продолжит предоставлять всем желающим ежедневный доступ в парковую зону и кафе, расположенное на территории, но в таком случае им придется поддерживать его финансово «немного больше».

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Новость огорчила граждан. Один из собеседников автора публикации предположил, что люди не будут платить за возможность выгула собак на территории поместья. «Одно дело — взимать плату с туристов, которые не проживают здесь, за посещение в день, но совершенно другое — эксплуатировать тех, кто принадлежит к ядру аудитории», — убежден он. Собеседник также отметил, что парк не очень удобен для выгула собак из-за того, что животных все время приходится держать на поводке из-за бродящих по территории оленей и водоплавающих птиц в озере.

В октябре 2022 года стало известно о том, что король Карл III будет платить за аренду семейной резиденции Highgrove House в графстве Глостершир своему сыну, принцу Уэльскому Уильяму, к которому недвижимость перешла после смерти королевы Елизаветы II. Размер ежегодной платы составит до 700 тысяч фунтов стерлингов.

Полина Кислицына
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