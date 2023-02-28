Daily Mail: брат Карла III захотел брать деньги за выгул собак на территории его поместья

Троюродный брат короля Великобритании Карла III, скандально известный из-за брака с мужчиной лорд Ивар Маунтбеттен, решил брать деньги с желающих выгулять собаку на территории его поместья площадью в 40,4 гектара. Об этом сообщает Daily Mail.

Лорд Маунтбеттен захотел установить плату в 60 фунтов стерлингов (около 5,4 тысячи рублей) в год для местных жителей за право выгула собак на территории его поместья, расположенного в графстве Девон. Парк был открыт им для свободного посещения во время пандемии коронавируса.

Лорд Маунтбеттен признался местной газете, что решение далось ему непросто, однако рост расходов на проживание, а также обслуживание и управление территорией за последний год оказалось значительно выше той суммы, которую могут обеспечивать «кофе, кексы и общинные мероприятия». При этом он добавил, что он продолжит предоставлять всем желающим ежедневный доступ в парковую зону и кафе, расположенное на территории, но в таком случае им придется поддерживать его финансово «немного больше».

Новость огорчила граждан. Один из собеседников автора публикации предположил, что люди не будут платить за возможность выгула собак на территории поместья. «Одно дело — взимать плату с туристов, которые не проживают здесь, за посещение в день, но совершенно другое — эксплуатировать тех, кто принадлежит к ядру аудитории», — убежден он. Собеседник также отметил, что парк не очень удобен для выгула собак из-за того, что животных все время приходится держать на поводке из-за бродящих по территории оленей и водоплавающих птиц в озере.

В октябре 2022 года стало известно о том, что король Карл III будет платить за аренду семейной резиденции Highgrove House в графстве Глостершир своему сыну, принцу Уэльскому Уильяму, к которому недвижимость перешла после смерти королевы Елизаветы II. Размер ежегодной платы составит до 700 тысяч фунтов стерлингов.