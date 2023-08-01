Европе предрекли стремительный финансовый кризис

UnHerd: экономикам Европы грозит глубокая рецессия из-за уровня кредитования

Европейским экономикам грозит глубокая рецессия, которая может быть хуже, чем в 2008 году. Об этом свидетельствуют показатели уровня кредитования, предрекло издание UnHerd.

От экономической ситуации 2008 года новая рецессия будет отличаться тем, что тогда финансовый кризис развивался поэтапно, а грядущий может быть стремительным. Беспокойство вызывает то, что в коммерческом секторе спрос на кредиты упал до исторического минимума, значит, положению европейских экономик нельзя позавидовать.

При этом, отмечает издание, в Европе на низком уровне находится безработица, что нехарактерно для рецессий.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Вашингтон столкнулся с крупнейшим финансовым банковским кризисом с 2008 года, который уже распространяется на Европу. По его словам, многочисленные санкции, которые Запад применил к России после начала спецоперации, разрушили систему мировой торговли.