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02:47, 1 августа 2023Экономика

Европе предрекли стремительный финансовый кризис

UnHerd: экономикам Европы грозит глубокая рецессия из-за уровня кредитования

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Европейским экономикам грозит глубокая рецессия, которая может быть хуже, чем в 2008 году. Об этом свидетельствуют показатели уровня кредитования, предрекло издание UnHerd.

От экономической ситуации 2008 года новая рецессия будет отличаться тем, что тогда финансовый кризис развивался поэтапно, а грядущий может быть стремительным. Беспокойство вызывает то, что в коммерческом секторе спрос на кредиты упал до исторического минимума, значит, положению европейских экономик нельзя позавидовать.

При этом, отмечает издание, в Европе на низком уровне находится безработица, что нехарактерно для рецессий.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Вашингтон столкнулся с крупнейшим финансовым банковским кризисом с 2008 года, который уже распространяется на Европу. По его словам, многочисленные санкции, которые Запад применил к России после начала спецоперации, разрушили систему мировой торговли.

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    Александра Синицына
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