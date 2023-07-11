Путину рассказали про банковский кризис в США

Путин назвал своевременным рост суверенитета России из-за банковского кризиса в США

Повышение финансового суверенитета России произошло своевременно, так как в США имеют место негативные тенденции в банковской сфере. Об этом в разговоре с главой ВТБ Андреем Костиным заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Банкир рассказал, что Вашингтон столкнулся с крупнейшим финансовым банковским кризисом с 2008 года, который уже распространяется на Европу. По словам Костина, многочисленные санкции, которые Запад применил к России после начала боевых действий на Украине, разрушили систему мировой торговли.

«Попытки Запада решать это стандартными способами привели к обесцениванию банковских активов», — подчеркнул глава ВТБ, заверивший, что в России, напротив, банковский сектор чувствует себя надежно.

Банковский кризис развернулся в США четыре месяца назад с банкротства банка Silicon Valley Bank (SVB), входившего в двадцатку крупнейших в США и специализировавшегося на обслуживании технологических компаний. Вторым значимым ударом стало спасение падающего First Republic Bank через его поглощение финансовым конгломератом JPMorgan Chase.

В Европе крупнейшей историей стало обрушение акций и дальнейшая продажа швейцарского банка Credit Suisse. В качестве покупателя выступил другой швейцарский банк UBS.

В июне глава Центробанка России Эльвира Набиуллина признала, что мировой экономике удалось пережить опасный период, пройдя «между Сциллой и Харибдой», а самым опасным моментом она назвала как раз весеннюю ситуацию в США.