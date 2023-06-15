Набиуллина похвалила мировую экономику за избежание глобального кризиса

Набиуллина: мировой экономике удалось пройти «между Сциллой и Харибдой»

Мировой экономике удалось пережить опасный период, пройдя «между Сциллой и Харибдой», однако вероятность глобального кризиса все еще сохраняется. Об этом в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ) заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

Сциилла и Харибда — морские чудища древнегреческой мифологии. Выражение «пройти между Сциллой и Харибдой» означает попадание в очень тяжелую ситуацию и успешный выход из нее.

Глава ЦБ перечислила проблемные моменты в глобальной экономике. Она напомнила, что в мире выросли опасения по поводу финансового кризиса после обрушения нескольких крупных банков в США и Евросоюзе. Самым заметным событием здесь оказалось обрушение акций швейцарского банка Credit Suisse, отметила Набиуллина.

Глава ЦБ заявила, что вкладчики в США и ЕС продолжают выводить из кредитных организаций деньги, а также отметила рост сложностей в обслуживании кредитов. По словам главы Центробанка, в развитых странах снизились темпы роста экономики, в некоторых же государствах она и вовсе вошла в стадию рецессии.

В марте акции банка Credit Suisse упали на 25 процентов, до рекордных 1,7 швейцарского франка за штуку. Падение ценных бумаг было вызвано накопившимися проблемами в управлении банком и связанным с ними отказом Saudi National Bank от дополнительных инвестиций в организацию. В июне крупнейший швейцарский банк был поглощен своим главным конкурентом — банком UBS.