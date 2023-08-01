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14:01, 1 августа 2023Среда обитания

В Крыму заявили о трехмесячных запасах воды в Северо-Крымском канале

Аксенов: запасов воды в Северо-Крымском канале хватит на три месяца

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Запасов воды в Северо-Крымском канале после взрыва плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и изменения уровня воды в Днепре хватит на 2,5-3 месяца. При этом проблем с питьевыми ресурсами у населения на полуострове не будет, написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

В настоящее время закачка воды идет на оптимальном уровне, ресурсы поступают в том числе из подземных источников. Однако из-за использования ресурсов для орошения сельскохозяйственных земель уровень воды в канале постепенно снижается. Проблем добавляет тот факт, что «построить насосную станцию и тракт подачи воды из Днепра в канал напрямую в существующих условиях не представляется возможным», заявил Аксенов.

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В то же время, по его словам, местным жителям не стоит волноваться по поводу возможных перебоев с поставками питьевой воды в регион. Крым по-прежнему обладает достаточными объемами водных ресурсов для обеспечения бытовых потребностей населения.

Ранее Сергей Аксенов сообщил об отсутствии рисков для бытового водоснабжения республики даже при полной остановке подачи воды из Северо-Крымского канала. Это обусловлено заполненностью местных водохранилищ. Кроме того, дополнительным источником водоснабжения региона также выступают артезианские скважины, которые снабжают водой в том числе жителей Симферополя.

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    Анатолий Акулов
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