В Крыму заявили о готовности жить без воды из Днепра

Аксенов: рисков для бытового водоснабжения Крыма нет

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров готов к тому, чтобы жить без воды из Северо-Крымского канала. Его слова передают РИА Новости.

Аксенов уточнил, что может пострадать сельское хозяйство, однако для бытового водоснабжения рисков нет, так как водохранилища на данный момент наполнены. При этом власти также используют артезианские источники, чтобы подавать воду в Симферополь.

«Что касается Северо-Крымского канала, мы жили без воды из него, подача воды после начала спецоперации по нему стала дополнительной возможностью. Мы понимаем, что пострадает сельское хозяйство. Это объективно, по орошению будут проблемы. По питьевой воде и бытовому водоснабжению Крыма никаких рисков нет», — заявил Аксенов.

Ранее глава комитета по законодательству парламента Крыма Сергей Трофимов заявил, что иск по водной блокаде полуострова предъявлен трем украинским ответчикам. Ответчиками по иску заявлены Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство водных ресурсов Украины и украинское управление Северо-Крымского канала.