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01:47, 1 августа 2023Экономика

Экспорт Турции из России упал до показателей досанкционного периода

РБК: экспорт Турции из России в июне 2023 года снизился до досанкционного уровня

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Экспорт в Турцию из России в июне 2023 года снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 43 процента. Это минимальный месячный показатель с досанкционного 2021 года, сообщает РБК.

По данным статистического агентства TurkStat, закупки российских товаров в Турцию в июне составили 2,91 миллиарда долларов. Если ранее Россия занимала первое место по объему поставок, то в результате второго месяца лета крупнейшим турецким поставщиком стал Китай, хотя РФ удерживает лидерство по данным за полугодие, несмотря на сокращение экспорта на 10,8 процента в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Аналитики объясняют снижение уровня российского экспорта в Турцию падением цен на энергетические ресурсы. Как отмечает эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко, в июне 2023 года по отношению к июню 2022 года на 40 процентов снизилась стоимость марки Brent, примерно на столько же сократился турецкий импорт из РФ.

Кроме энергоресурсов, снизился экспорт России в Турцию черных металлов, зерна, алюминия и меди. Аналитики учитывают ослабление турецкой лиры, а также сокращение стоимостного объема экспорта из России за границу в связи с внешними ограничениями.

Ранее сообщалось, что рост цен на российскую нефть перестал поддерживать рубль. На российскую валюту давят превышение экспорта над импортом, высокий дефицит бюджета и отток капитала из страны.

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    Александра Синицына
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