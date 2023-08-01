Экспорт Турции из России упал до показателей досанкционного периода

РБК: экспорт Турции из России в июне 2023 года снизился до досанкционного уровня

Экспорт в Турцию из России в июне 2023 года снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 43 процента. Это минимальный месячный показатель с досанкционного 2021 года, сообщает РБК.

По данным статистического агентства TurkStat, закупки российских товаров в Турцию в июне составили 2,91 миллиарда долларов. Если ранее Россия занимала первое место по объему поставок, то в результате второго месяца лета крупнейшим турецким поставщиком стал Китай, хотя РФ удерживает лидерство по данным за полугодие, несмотря на сокращение экспорта на 10,8 процента в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Аналитики объясняют снижение уровня российского экспорта в Турцию падением цен на энергетические ресурсы. Как отмечает эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко, в июне 2023 года по отношению к июню 2022 года на 40 процентов снизилась стоимость марки Brent, примерно на столько же сократился турецкий импорт из РФ.

Кроме энергоресурсов, снизился экспорт России в Турцию черных металлов, зерна, алюминия и меди. Аналитики учитывают ослабление турецкой лиры, а также сокращение стоимостного объема экспорта из России за границу в связи с внешними ограничениями.

Ранее сообщалось, что рост цен на российскую нефть перестал поддерживать рубль. На российскую валюту давят превышение экспорта над импортом, высокий дефицит бюджета и отток капитала из страны.