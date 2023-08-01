Россия нарастила поставки дизеля за рубеж

Экспорт дизеля из России морским путем сократился в июле на 5 процентов

Поставки дизеля и газойля из России морским путем выросли в июле на 5 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом со ссылкой на данные трейдеров и Refinitiv Eikon пишет Reuters.

Общий объем таких поставок за рубеж за месяц составил 3,8 миллиона тонн. Снижение связано с замедлением сезонного технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов, отмечает агентство. Согласно расчетам Reuters, неиспользуемые мощности по первичной переработке нефти в июле оценивались в 2,458 миллиона тонн, что примерно на 37 процентов меньше, чем в июне.

После введения эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты, основным пунктом назначения для российского морского экспорта дизельного топлива остается Турция. В июле туда было поставлено около 1,3 миллиона тонн, или около трети от общего объема экспорта такого топлива.

При этом поставки дизеля из России в Бразилию по итогам прошлого месяца могут достигнуть рекордного уровня, превысив 0,7 миллиона тонн. Еще около 0,66 миллиона тонн было отправлено в африканские страны, главным образом в Марокко, Тунис, Гану, Сенегал и Ливию.

Ранее со ссылкой на данные отслеживания судов Bloomberg сообщил, что поставки нефти из России морским путем на неделе, завершившейся 23 июля, упали до семимесячного минимума. Общий объем экспорта снизился до 2,73 миллиона баррелей в день — на 311 тысяч баррелей в день по сравнению с предыдущей неделей и на 640 тысяч баррелей в день по сравнению с уровнем февраля. При этом по сравнению с пиком зарубежных поставок, достигнутым в апреле, экспорт сократился на 1,48 миллиона баррелей в неделю.