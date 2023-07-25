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16:59, 25 июля 2023Экономика

Поставки нефти из России упали до семимесячного минимума

Bloomberg: морской экспорт российской нефти снизился до 2,73 миллиона баррелей в сутки
СюжетСтоимость нефти:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Nicolas Economou / ZUMA Press / Globallookpress.com

Поставки нефти из России морским путем на неделе, завершившейся 23 июля, упали до семимесячного минимума. Об этом со ссылкой на данные отслеживания судов пишет Bloomberg.

Общий объем экспорта снизился до 2,73 миллиона баррелей в день — на 311 000 баррелей в день по сравнению с предыдущей неделей и на 640 тысяч баррелей в день по сравнению с уровнем февраля. При этом по сравнению с пиком поставок за рубеж, достигнутым в последнюю неделю апреля, экспорт сократился на 1,48 миллиона баррелей.

Поставки из портов Балтийского и Черного морей (Приморск, Усть-Луга и Новороссийск) упали до 1,17 миллиона баррелей в день, что на 625 тысяч баррелей в день меньше, чем на предыдущей неделе. Это снижение было частично компенсировано увеличением потоков из Тихого океана (порт Козьмино) — с 0,97 до 1,28 миллиона баррелей в день.

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Данные подтверждают предположение, что Россия с опозданием начала сокращаться добычу. В феврале российские власти говорили, что добровольное снижение на 500 тысяч баррелей начнется с марта. Однако позже вице-премьер России Александр Новак сообщил, что страна вышла на заявленное сокращение добычи только с мая.

По итогам четырех недель, завершившихся 16 июля, экспорт российской сырой нефти морским путем сократился до минимума за последние полгода и составил 3,1 миллиона баррелей в сутки.

24 июля цены на нефть эталонного сорта Brent выросли до рекордных с 25 апреля значений. В верхней точке стоимость топлива подскочила почти на два процента, до 82 долларов за баррель. На момент написания материала цена на нефть Brent составляла 82,39 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

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