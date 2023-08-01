На Украине военком за полтора года обзавелся имуществом на 350 тысяч долларов

Полиция обнаружила у днепропетровского военкома имущество на 350 тысяч долларов

На Украине сотрудники полиции обнаружили у днепропетровского военкома имущество на 350 тысяч долларов, которым он обзавелся за полтора года. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД республики.

Военком оформил на своего отца несколько машин и две квартиры в Днепре. Также он оформил на члена семьи, который зарегистрирован как предприниматель, помещение площадью 500 квадратных метров.

Теперь ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности до трех лет.

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