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15:56, 1 августа 2023Бывший СССР

На Украине военком за полтора года обзавелся имуществом на 350 тысяч долларов

Полиция обнаружила у днепропетровского военкома имущество на 350 тысяч долларов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине сотрудники полиции обнаружили у днепропетровского военкома имущество на 350 тысяч долларов, которым он обзавелся за полтора года. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД республики.

Военком оформил на своего отца несколько машин и две квартиры в Днепре. Также он оформил на члена семьи, который зарегистрирован как предприниматель, помещение площадью 500 квадратных метров.

Теперь ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности до трех лет.

Ранее украинские журналисты выяснили, что восстанавливать Киевскую область поручили компаниям с уголовным прошлым.

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    Александр Слабиев
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