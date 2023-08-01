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08:48, 1 августа 2023Бывший СССР

На Украине введут электронный контроль за резервистами

В Минобороны Украины рассказали о введении электронного реестра резервистов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине появится электронный реестр резервистов, для контроля за их передвижением и борьбы с коррупцией в военкоматах. Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк в эфире телемарафона.

«Мы сейчас заканчиваем прорабатывать все документы, которые у нас есть, еще несколько месяцев, и мы надеемся закончить», — сказал Павлюк, уточнив, что реестр будет государственным, и необходимые приказы будут подписаны в ближайшее время.

По его словам, введение реестра позволит видеть каждого военнообязанного. Кроме того, Минобороны таким образом рассчитывает минимизировать коррупционные риски, убрав человеческий фактор из этого направления.

Ранее Пвлюк рассказал, что число граждан Украины, уклоняющихся от мобилизации, растет. «Я думаю, это очень большая проблема общества, с которой требуется уже сейчас начинать бороться», — заявил он.

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    Алевтина Запольская
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