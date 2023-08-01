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03:42, 1 августа 2023Бывший СССР

На Украине заявили о росте числа уклонистов от мобилизации

В Минобороны Украины уклонение от мобилизации сравнили с противодействием ВСУ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Число граждан Украины, уклоняющихся от мобилизации, растет, проблема усугубляется. Об этом заявил первый замминистра обороны страны генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире телеканала «Рада», передают «Известия».

«Я думаю, это очень большая проблема общества, с которой требуется уже сейчас начинать бороться. Не только искать проблематику в самих сотрудниках ТЦК (аналог российских военкоматов. — Прим. ​ред.), которые исполняют свои обязанности», — сказал представитель украинского Минобороны. Он добавил, что ситуацию можно расценивать как противодействие ВСУ.

Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекли социальный взрыв в стране из-за продолжения мобилизации. Эксперты указали на сильное сопротивление, которое оказывают задержанные для отправления на фронт. Тем временем украинские суды начали ужесточать наказания за уклонение от мобилизации вплоть до лишения свободы.

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    Александра Синицына
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