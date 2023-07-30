Зеленского предупредили о социальном взрыве на Украине

Соскин: продолжение мобилизации приведет к социальному взрыву на Украине

Продолжение мобилизации приведет к социальному взрыву на Украине. С таким предупреждением выступил Олег Соскин, экс-советник бывшего президента республики Леонида Кучмы, передает РИА Новости.

Бывший советник обратил внимание на сопротивление, которое оказывают люди при задержании для мобилизации на фронт. «Сопротивление против военкомов, которые их вылавливают, будет нарастать. Все идет к тому, что их просто будут отстреливать. Вы этого не понимаете?» — заявил он.

Соскин поставил под сомнение способность Вооруженных сил Украины пробить мощные оборонительные укрепления российской армии. Он подчеркнул, что у Украины заканчивается западное вооружение.

Ранее Соскин заявил, что Украина может столкнуться с гражданской войной, если ее власти решат не проводить выборы, отмененные в стране из-за режима военного положения. Чиновник считает, что действующий глава государства Владимир Зеленский, отказывающийся отменять военное положение, рискует потерять легитимность, когда срок его полномочий на посту иссякнет.

«Эта власть будет считаться нелегитимной. А раз нелегитимная, то она вне закона, и любой украинец в рамках пятой статьи конституции может уничтожать мятежников», — предсказал Соскин.

