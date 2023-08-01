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20:40, 1 августа 2023Наука и техника

iPhone использовали для борьбы с лесными пожарами

SooToday: спутниковая связь в iPhone помогла бороться с пожарами в лесах Канады

Фото: Денис Бочаров / news.ru / Globallookpress.com

Жители Канады начали использовать функцию экстренной связи в iPhone для оповещения властей о лесных пожарах. Об этом сообщает издание SooToday.

Журналисты медиа отметили, что обычно владельцы iPhone используют опцию экстренной спутниковой связи (Emergency SOS) при получении травм или нахождении в опасной для жизни ситуации. Однако жители Канады начали пользоваться функцией для информирования властей о возгораниях леса.

В частности, несколько жителей города Миссанаби связались с экстренным службами через спутник, чтобы оперативно сообщить им о пожаре на озере Дог. По словам журналистов, благодаря энтузиастам пожарным удалось быстро добраться до озера, где отсутствовало сотовое покрытие, и устранить очаг возгорания.

Функция Emergency SOS доступна на смартфонах серии iPhone 14. Она позволяет связаться с экстренными службами в отсутствие сигнала сотовой связи. Опция начала работу в США, Канаде и некоторых европейских странах.

В конце 2022 года журналисты издания 9to5Mac предположили, что Apple может оставить услугу использования экстренной спутниковой связи бесплатной или брать за нее до 10 долларов в месяц. В первом случае, по мнению специалистов, функция будет приносить корпорации позитивные упоминания в медиа и пиар.

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    Андрей Ставицкий
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