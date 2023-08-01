В окрестностях Солнечной системы обнаружили две новые экзопланеты

В обсерватории Ла-Силья обнаружили две новые экзопланеты в окрестностях Солнца

Международная группа астрономов обнаружила две новые экзопланеты, находящиеся в окрестностях Солнечной системы, каждая из которых по крайней мере в четыре раза массивнее Земли. Об открытии сообщается в препринте, доступном в репозитории arXiv.

Обе экзопланеты находятся в системе GJ 367 (также известная как TOI-731 или TIC 34068865), расположенной примерно в 30,7 светового года от Земли. Родительская звезда представляет собой яркую звезду спектрального класса M1.0 V, то есть является красной звездой с температурой 3522 кельвина. Она вдвое меньше Солнца по размеру и массе и уже имела одну экзопланету, открытую в 2021 году, — GJ 367 b — с ультракоротким орбитальным периодом (7,7 дня) и массой 0,55 массы Земли.

Новые наблюдения были проведены с помощью спектрографа HARPS на телескопе в обсерватории Ла-Силья (Чили), а также спутника НАСА TESS для поиска экзопланет транзитным методом. Астрономы определили лучевую скорость звезды, которая возникает при смещении объекта относительно наблюдателя из-за притяжения вращающихся вокруг него крупных небесных тел. Для этого было сделано 371 высокоточное измерение в течение трех лет.

Экзопланета GJ 367 c имеет массу 4,13 массы Земли, а предполагаемый радиус оценивается в 1,6 радиуса Земли. Она совершает оборот вокруг звезды за каждые 11,5 дня. Самая удаленная планета в системе — GJ 367 d — как минимум в шесть раз массивнее Земли. Ее орбитальный период составляет примерно 34 дня, а предсказанный радиус составляет около 1,7 радиуса Земли.

Была также уточнена масса и радиус первой экзопланеты. Было установлено, что планета имеет массу примерно 0,63 массы Земли, а ее радиус составляет 0,7 радиуса Земли. Это дает высокую плотность около 10,2 грамма на кубический сантиметр и предполагает наличие железного ядра, что позволило отнести GJ 367 b к классу супермеркурий.

Ученые отмечают, что GJ 367 принадлежит к небольшой группе хорошо охарактеризованных многопланетных систем, в которых находится ультракороткопериодическая планета, но при этом уникальна тем, что GJ 367 b является самой плотной и самой маленькой из известных на сегодняшний день планет с ультракоротким периодом.