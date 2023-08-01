В Алма-Ате несколько человек выпрыгнули из окна из-за пожара в многоэтажке

В Алма-Ате из-за пожара в 16-этажном доме несколько человек прыгнули из окон

Во время пожара в 16-этажном доме в Алма-Ате несколько человек выпрыгнули из окон. Соответствующее видео опубликовало РИА Новости.

Пожар начался около 17:10 (14:10 по московскому времени), спустя полтора часа его потушили. Сначала загорелась квартира, но потом огонь перекинулся на кабели в лифтовой шахте.

По лестнице удалось эвакуировать около 300 человек. Еще около 40 человек спустились по автолестнице. Но некоторым жильцам дома пришлось прыгать из окон из-за дыма.

Информации о пострадавших в результате пожара нет.

Ранее в подмосковных Люберцах сотрудникам МЧС удалось локализовать мощный пожар, который охватил три ангара.