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14:11, 1 августа 2023Россия

Мощный пожар в ангарах под Москвой локализован

МЧС сообщило о локализации пожара в амбарах в подмосковных Люберцах
СюжетПожар в Москве:

Фото: NickolayV / Shutterstock / Fotodom

Мощный пожар, который охватил три ангара в подмосковных Люберцах, удалось локализовать на площади 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Тушение осложняет высокая пожарная загрузка внутри ангаров. На борьбу с огнем направлен пожарный поезд, привлечено 70 человек личного состава и 21 единица техники.

О ЧП стало известно ранее 1 августа. Очевидцы публиковали кадры, на которых видно густой столб серого дыма.

По данным прокуратуры, возгорание произошло на предприятии по производству резиновых шин при осуществлении сварочных работ. Ведомство контролирует установление обстоятельств и причин пожара.

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    Евгения Куликова
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