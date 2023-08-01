В сети появились кадры первых минут после попадания дрона в башню «Москва-Сити»

В сети появились кадры первых минут после попадания беспилотника в башню комплекса «Москва-Сити». Их публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, что из башни комплекса идет дым.

1 августа беспилотники снова пытались атаковать Москву. Два из них уничтожили в небе над Подмосковьем — в Одинцовском и Нарофоминском районе, еще один был подавлен и упал на территории комплекса «Москва-Сити».

Как уточнил мэр столицы Сергей Собянин, никто не пострадал. В результате оказался поврежден фасад одной из башен «Сити» на уровне 21 этажа и нарушено остекление на площади 150 квадратных метров. По предварительным данным, дрон попал в башню в IQ-квартале — там находятся офисы Минэкономразвития, Минцифры и Минпромторга.