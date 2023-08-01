Миллионер соврал о гараже суперкаров и коллекции шампанского ради списка Forbes

Миллионер Кэлвин Ло попытался обманом попасть в список самых богатых людей

Страховой брокер-миллионер из Гонконга солгал о своем состоянии, чтобы попасть в список самых богатых людей по версии Forbes. После его настойчивых попыток заставить издание написать о нем журналисты Forbes провели подробное расследование и опубликовали результаты.

Кэлвин Ло попытался убедить общественность и авторитетную прессу в своем богатстве при помощи обмана, предлагая журналам и газетам публикации о себе как о миллиардере. В мае The Independent выпустила материал о «гонконгском миллиардере», рассказав, что он подумывает о покупке гоночной команды Formula 1. CNBC написал, что Ло избегает инвестиций в криптовалюты. Можно найти еще несколько десятков текстов, однако все они, согласно результатам изысканий Forbes, основаны на недостоверной информации. Ло лоббировал публикации в прессе только для того, чтобы появиться в ежегодном списке самых богатых людей мира.

Кроме того, Ло утверждал, что он обладатель «гаража суперкаров и коллекции элитного шампанского, стоимость одной партии которого составляет 230 миллионов долларов (около 21 миллиарда рублей)». Однако директор аукциона Christie’s Wine & Spirits Тим Триптри рассказал журналистам, что максимально возможный потолок для стоимости партии дорогого шампанского едва ли может быть выше сотни миллионов долларов (около 9 миллиардов долларов). А его фото рядом с супердорогим автомобилем Pagani Huayra Tempesta оказалось обработанным в фоторедакторе снимком, сделанным в 2017 году на аукционе Sotheby’s. Фотограф Робин Адамс сообщил журналистам, что снимок был использован без его ведома.

Несмотря на письмо от адвокатов Ло, где их клиент категорически отвергает «все инсинуации о нечестности и лжи», годовое расследование журналистов, в ходе которого они проанализировали сотни документов и поговорили как минимум с четырьмя десятками людей из разных стран, доказало обратное. Как оказалось, состояние «миллиардера» Ло не превышает 200 миллионов долларов, и то лишь если включить в эту сумму деньги его родителей.

Выяснилось, что ложью были все утверждения о связи с Formula 1, а также, например, о том, что Ло владеет элитным отелем Mandarin Oriental Taipei в столице Тайваня. Он врал и о дипломе Гарвардской бизнес-школы, и о количестве недвижимости.

Он едва ли первый человек, который соврал Forbes о размере своего состояния. Однако Ло выделяется среди прочих масштабом обмана, на который он готов был пойти ради строчки в рейтинге расследование Forbes

Одним из немногих реальных фактов оказалось то, что Ло действительно руководит страховой брокерской компанией R.E. Lee International, которую мать Ло Реджина Ли купила в 2015 году, потому что когда-то работала в ней агентом. По всей видимости, она и передала бизнес сыну.

Не совсем ясно, почему так много авторитетных изданий разместили публикации о Ло, учитывая, сколько в них оказалось недостоверных фактов. Предположительно, причина в том, что Ло действовал через несколько юридических и пиар-фирм, пытаясь сделать свою фигуру более узнаваемой.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании украла у своего работодателя около миллиона фунтов стерлингов (116 миллионов рублей) и перевела их мошеннику с сайта знакомств. 60-летняя Манджит Сингх работала в юридической фирме и занималась бухгалтерией компании, переводила средства и осуществляла платежи третьим лицам.