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13:24, 1 августа 2023Из жизни

Мужчина простил укравших продукты из его магазина супругов и предложил им работу

The Thaiger: в Таиланде владелец аквапарка простил воров и предложил им работу

Фото: kyokyo / Shutterstock / Fotodom

Владелец аквапарка Aloha Water Park в городе Саконнакхон, Таиланд, простил супругов, которые украли продукты из его магазина, и предложил устроить их на работу. Об этом сообщает The Thaiger.

В начале июля семейная пара вместе с семилетней дочерью посетила аквапарк, который принадлежит 42-летнему Питсану Сирипонтанакону. В какой-то момент супруги, 29-летний Саравут и 43-летняя Арун, заметили, что в магазине на территории аквапарка нет ни одного продавца. Тогда Саравут решил украсть несколько товаров, среди которых были зеленый чай и сгущенка. Мужчина сложил украденное в сумку и поспешно скрылся с места на мотоцикле вместе с семьей.

Воров запечатлели камеры видеонаблюдения. Питсану, узнав о произошедшем, обратился в полицию, предоставив улики. Саравута и Арун нашли и арестовали 24 июля. Супруги признались в содеянном. Арун рассказала, что содержит семью, продавая десерты домашнего приготовления. Она утверждает, что украденные товары помогли ей сократить расходы на покупку продуктов.

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После ареста супругов Питсану прибыл в полицейский участок, где впервые встретился с ними. Когда мужчина взглянул на дочь Саравута и Арун, ему стало жаль ее. Он подумал о том, что девочка останется без родителей, если их отправят в тюрьму, поэтому снял все обвинения. Мужчина также узнал, что супруги находятся в тяжелом материальном положении и рискуют остаться без жилья из-за того, не могут своевременно оплачивать аренду. Тогда Питсану предложил паре устроиться на работу в его аквапарк. Пока неизвестно, приняли ли супруги его предложение.

Ранее сообщалось, что в США преступник попытался ограбить маникюрный салон, но был вынужден ретироваться с пустыми руками после того, как посетители заведения его проигнорировали. Подозреваемый до сих пор на свободе.

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    Алиса Удовик
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