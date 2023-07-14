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10:27, 14 июля 2023Из жизни

Посетители маникюрного салона проигнорировали вора и испортили ограбление

ABC 7: в США посетители маникюрного салона проигнорировали вора и испортили ограбление

Преступник в американском городе Атланта, штат Джорджия, попытался ограбить маникюрный салон, но был вынужден ретироваться с пустыми руками после того, как посетители заведения его проигнорировали. Об этом сообщает ABC 7.

Полиция города опубликовала видеозапись, на которой видно, как вор входит в салон и, держа руку в кармане, начинает кричать: «Всем лежать! Ложитесь! Отдайте все свои деньги!»

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Несмотря на угрожающий вид злоумышленника, клиенты салона выглядят абсолютно невозмутимыми. Они просто смотрят на него, практически не меняя выражения лиц. В итоге одна женщина встает и поднимает руки. Однако, когда грабитель приближается к ней, она, вместо того чтобы отдать деньги, медленно отступает к двери. В конце концов преступник осознает, что ограбление испорчено. Он оглядывается по сторонам, после чего поворачивается и выходит из салона.

В полиции сообщили, что грабитель все-таки забрал у поднявшей руки женщины мобильный телефон. Позже гаджет удалось разыскать. Подозреваемый до сих пор на свободе.

Ранее сообщалось, что работник ресторана в Кавасаки, Япония, использовал удлинитель в качестве силка и помог задержать грабителя. В результате злоумышленник споткнулся, что позволило управляющему магазином догнать и задержать его. Ему помогли присоединившиеся к погоне прохожие.

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    Алиса Дмитриева
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