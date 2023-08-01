Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:29, 1 августа 2023Интернет и СМИ

На Западе заявили об указавшем Зеленскому его место одной фразой Байдене

AT: Байден указал Зеленскому его место фразой, что Украина «застряла» с США
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден публично указал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому его место одной фразой о том, что Украина застряла с Соединенными Штатами и никуда от них не денется. Об этом заявил обозреватель Александер Марковски в статье для American Thinker (AT).

Колумнист напомнил о словах главы американского государства, сказанных после того, как Зеленский выразил недовольство из-за решения НАТО не приглашать Украину к членству в альянсе. «Плохая новость для вас в том, что мы никуда не денемся. Вы застряли с нами», — сказал тогда Байден.

«Поэтому, когда вассал осмелился повысить голос на своих феодалов, президенту Байдену пришлось указать ему его место. Говоря недипломатическим языком, вы будете сражаться до тех пор, пока мы поставляем оружие или вы поставляете пушечное мясо, в зависимости от того, что закончится раньше. Вам некуда идти», — написал Марковски.

По его словам, Западу выгодно, что украинцы воюют за его интересы, однако не являются членами НАТО, это позволяет западным странам не вступать в открытую конфронтацию с ядерной державой.

Союзники прекрасно понимают, что Зеленскому некуда деваться, поэтому любой протест из-за решений альянса будет жестко пресекаться, заключил автор материала.

Ранее полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован в статье для American Thinker предсказал Украине потерю поддержки Соединенных Штатов после окончания срока президентства Джо Байдена.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Захватившая власть в Нигере хунта запретила поставки урана во Францию. Как это отразится на ЕС и санкциях против России?

    Премьер Польши возмутился вызовом посла в МИД Украины

    Менеджер рассказал подробности избиения баскетболиста-чемпиона

    В Польше заявили о нарушивших воздушное пространство белорусских вертолетах

    На Западе заявили об указавшем Зеленскому его место одной фразой Байдене

    Россиянам дали советы по спасению от жары в квартире

    В Турции неизвестный напал на консульство Швеции

    В СНБО Украины назвали бредом озвученный ранее план на случай смерти Зеленского

    В Госдуме пообещали не запрещать россиянам iPhone

    МИД сообщил об эвакуации группы российских дипломатов из Судана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости