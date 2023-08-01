На Западе заявили об указавшем Зеленскому его место одной фразой Байдене

AT: Байден указал Зеленскому его место фразой, что Украина «застряла» с США

Президент США Джо Байден публично указал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому его место одной фразой о том, что Украина застряла с Соединенными Штатами и никуда от них не денется. Об этом заявил обозреватель Александер Марковски в статье для American Thinker (AT).

Колумнист напомнил о словах главы американского государства, сказанных после того, как Зеленский выразил недовольство из-за решения НАТО не приглашать Украину к членству в альянсе. «Плохая новость для вас в том, что мы никуда не денемся. Вы застряли с нами», — сказал тогда Байден.

«Поэтому, когда вассал осмелился повысить голос на своих феодалов, президенту Байдену пришлось указать ему его место. Говоря недипломатическим языком, вы будете сражаться до тех пор, пока мы поставляем оружие или вы поставляете пушечное мясо, в зависимости от того, что закончится раньше. Вам некуда идти», — написал Марковски.

По его словам, Западу выгодно, что украинцы воюют за его интересы, однако не являются членами НАТО, это позволяет западным странам не вступать в открытую конфронтацию с ядерной державой.

Союзники прекрасно понимают, что Зеленскому некуда деваться, поэтому любой протест из-за решений альянса будет жестко пресекаться, заключил автор материала.

Ранее полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован в статье для American Thinker предсказал Украине потерю поддержки Соединенных Штатов после окончания срока президентства Джо Байдена.

