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15:34, 1 августа 2023Мир

Стало известно число эвакуируемых из Нигера французов

Глава МИД Франции Колонна: из Нигера эвакуируют около 100 французов за сутки

Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters

Франция хочет эвакуировать из Нигера около сотни французов и около сотни граждан ЕС в ближайшие сутки. Об этом рассказала глава МИД республики Катрин Колонна в эфире телеканала LCI.

При этом лайнер Airbus A330-243, принадлежащий правительству Франции, уже приземлился в аэропорту города Ниамей. Данные об аэропорте вылета и посадки самолета на сайте были скрыты.

Как стало известно телеканалу, всего около 700 французов готовятся покинуть Нигер. Число заинтересованных в экстренном отъезде иностранцев приближается к 1,5 тысячам человек. «Экспатрианты проснулись в изумлении этим утром, узнав по электронной почте о предстоящей эвакуации», — заявил корреспондент LCI с места событий.

Поскольку ЕС пока не объявил об эвакуации, граждане других стран объединения покинут страну на французском борте. Колонна отметила, что кризисный центр, созданный на базе французского МИД, связался со всеми гражданами, проживающими на территории Нигера. Французские самолеты отправятся прямым рейсом из Ниамея в Париж.

Эвакуация проходит в связи с военным переворотом в стране, произошедшим 27 июля.

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    Виктория Кондратьева
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