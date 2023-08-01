ФСБ представила доказательства геноцида советского народа под Сталинградом

Представлены более 200 доказательств геноцида советского народа под Сталинградом

Более 200 доказательств геноцида советского народа в Сталинградской области представлены на суд по делу о геноциде народов СССР под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

В июне дело о признании геноцидом преступлений нацистов под Сталинградом, состоящее из 14 томов, поступило в Волгоградский областной суд по заявлению прокурора Волгоградской области. В пресс-службе судов региона сообщили, что материалы дела содержат сведения о преступлениях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в отношении не менее 130 тысяч мирных граждан, а также военнообязанных, проходивших службу в рядах Красной армии. 1 августа суд заслушает свидетелей по делу о геноциде народов СССР под Сталинградом.

«В качестве доказательной базы с целью рассмотрения указанных преступлений использовались материалы силовых, правоохранительных и надзорных ведомств, архивных и учебных учреждений, поисковых отрядов. УФСБ России по Волгоградской области предоставило порядка 200 архивных материалов, в числе которых акты комиссий, протоколы допросов военнопленных немецкой армии, свидетельства очевидцев этих событий, служебные документы УНКВД по Сталинградской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что документы содержат информацию о совершенных преступлениях против мирного населения и советских военнопленных в годы войны в Сталинграде, данные о лицах, участвовавших в совершении этих преступлений и ставших их жертвами, показания о местах и обстоятельствах совершенных преступлений и другие доказательства.

