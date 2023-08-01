Герасимов проверил пункт группировки войск России на запорожском направлении

Герасимов проверил пункт группировки войск ВС России на запорожском направлении

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в процессе пребывания в зоне спецоперации проверил передовой пункт группировки войск России на Запорожском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

«На командном пункте глава Генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на Ореховском тактическом направлении», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что Герасимов отметил своевременное выявление противника, нанесение превентивных ударов по позициям ВСУ и контрбатарейную борьбу.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные сорвали восемь атак ВСУ и уничтожили более 100 боевиков на сватовском и краснолиманском направлениях. Также были уничтожены два украинских пикапа и два миномета и сбит украинский беспилотник.