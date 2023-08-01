Российские военные сорвали восемь атак ВСУ и уничтожили более 100 боевиков

Минобороны: российские военные сорвали восемь атак ВСУ на двух направлениях

Российские военные предотвратили восемь попыток атаки ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях. Было уничтожено более 100 боевиков, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук.

«В ходе ведения активной обороны занятых рубежей на сватовском и краснолиманском направлениях подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражено и сорвано восемь попыток атаки штурмовых групп», — отметил он.

По его словам, российские войска также уничтожили два украинских пикапа и два миномета. Савчук отметил, что расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» сбил украинский БПЛА.

31 июля в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25. В ведомстве уточнили, что самолет воздушных сил Украины был сбит в районе Николаевки в Донецкой народной республике. Помимо этого, система ПВО перехватила 12 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS.

В этот же день сообщалось, что в течение суток российские военнослужащие, входящие в подразделения группировки войск «Юг», на донецком направлении успешно отразили 11 атак со стороны Украины.