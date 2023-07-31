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15:18, 31 июля 2023Россия

Минобороны заявило об отражении 11 атак ВСУ на одном направлении

Минобороны заявило об отражении за сутки 11 атак ВСУ на запорожском направлении

Фото: РИА Новости

В течение суток российские военнослужащие, входящие в подразделения группировки войск «Юг», на донецком направлении успешно отразили 11 атак со стороны Украины. Об этом в понедельник, 31 июля, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что противник пытался атаковать в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное, Северное, Марьинка, Водяное и Майорск Донецкой народной республики (ДНР).

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Краматорска, Новоселовки, Константиновки и Берестового.

За 24 часа потери украинской стороны на данном направлении составили свыше 220 бойцов, 3 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 2 артиллерийские системы М777 американского производства, 1 самоходная гаубица «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Ранее 31 июля глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы России на ореховском направлении сорвали масштабную попытку ВСУ прорвать оборону.

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    Евгения Куликова
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