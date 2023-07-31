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13:09, 31 июля 2023Россия

Шойгу заявил о срыве масштабной попытки ВСУ прорвать российскую оборону

На ореховском направлении сорвана масштабная попытка ВСУ прорвать оборону России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие на ореховском направлении сорвали масштабную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону. Об этом на тематическом селекторном совещании с руководством Вооруженных сил в понедельник, 31 июля, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, пишет «Интерфакс».

По его словам, подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка проявили стойкость и самоотверженность. Министр поблагодарил солдат. «Не только из этих бригад, но и из этих вот, в первую очередь, потому что такого натиска пока еще мы за все это время не видели, но вот в данном случае работали все», — отметил он.

По его словам, только за два дня в районе населенного пункта Работино было уничтожено свыше 400 бойцов ВСУ, 31 танк, включая три немецких Leopard, и 32 боевые бронированные машины. Всего потери противника по технике составили 63 единицы.

Шойгу также отчитался о том, что российские войска освободили населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на краснолиманском направлении.

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    Евгения Куликова
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