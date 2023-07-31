Шойгу заявил о срыве масштабной попытки ВСУ прорвать российскую оборону

На ореховском направлении сорвана масштабная попытка ВСУ прорвать оборону России

Российские военнослужащие на ореховском направлении сорвали масштабную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону. Об этом на тематическом селекторном совещании с руководством Вооруженных сил в понедельник, 31 июля, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, пишет «Интерфакс».

По его словам, подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка проявили стойкость и самоотверженность. Министр поблагодарил солдат. «Не только из этих бригад, но и из этих вот, в первую очередь, потому что такого натиска пока еще мы за все это время не видели, но вот в данном случае работали все», — отметил он.

По его словам, только за два дня в районе населенного пункта Работино было уничтожено свыше 400 бойцов ВСУ, 31 танк, включая три немецких Leopard, и 32 боевые бронированные машины. Всего потери противника по технике составили 63 единицы.

Шойгу также отчитался о том, что российские войска освободили населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на краснолиманском направлении.