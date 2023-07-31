Шойгу сообщил об освобождении трех населенных пунктов в зоне СВО

Шойгу: в зоне СВО российские войска освободили Ковалевку, Сергеевку и Молчановку

Российские войска освободили населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на краснолиманском направлении. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководством Вооруженных сил, его цитирует РИА Новости.

Помимо этого, на купянском направлении Вооруженные силы России взяли под контроль железнодорожную станцию Молчановка, добавил глава Минобороны.

Этому способствовали успешные маневры российских соединений, участвующих в проведении специальной военной операции (СВО), а также их контрудары и контратаки, пояснил министр.

Также Шойгу сообщил о предотвращении попытки противника перейти в масштабное наступление на ореховском направлении. Только за 26 и 27 июля на указанном направлении было уничтожено более 400 украинских военнослужащих и более 60 единиц бронетехники противника, в том числе 31 танк, уточнил он.