Джиджи Хадид поделилась фото в бикини

Модель Джиджи Хадид поделилась фото в купальнике с семейного отдыха

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид снялась в откровенном купальнике и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя манекенщица выложила серию фото с семейного отдыха. Так, на одном размещенном кадре знаменитость запечатлена в фиолетовом бикини, оформленном пестрым принтом. При этом видно, что на лице девушки отсутствует макияж, а волосы собраны в пучок.

Поклонники оценили внешний вид звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 1,5 миллиона лайков. «Прекрасная Джиджи», «Невероятная», «Фигура — мечта», «Эти фото такие прелестные», «Красотка», — высказывались они.

В июле сообщалось, что Джиджи Хадид задержали на Каймановых островах за употребление и хранение марихуаны. Модель приземлилась на частном самолете в международном аэропорту имени Оуэна Робертса 10 июля и прошла таможню с багажом. Сотрудники таможенного и пограничного контроля пропустили ее сумки через сканер и обыскали их вручную, обнаружив небольшое количество марихуаны и принадлежности для курения.