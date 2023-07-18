Джиджи Хадид задержали за хранение марихуаны

Супермодель Джиджи Хадид арестовали за употребление и хранение марихуаны

Супермодель Джиджи Хадид задержали на Каймановых островах за употребление и хранение марихуаны. Об этом сообщает TMZ.

Как стало известно, модель приземлилась на частном самолете в международном аэропорту имени Оуэна Робертса 10 июля и прошла таможню с багажом. Сотрудники таможенного и пограничного контроля пропустили ее сумки через сканер и обыскали их вручную, обнаружив небольшое количество марихуаны и принадлежности для курения.

Хадид и ее спутник были арестованы, однако позднее девушку освободили под залог в тысячу долларов.

Ранее британский певец Зейн Малик впервые прокомментировал обвинения в насилии над матерью бывшей возлюбленной, Джиджи Хадид. Исполнитель заявил, что предпочитает не реагировать на слухи о его личной жизни. При этом ранее он подтвердил, что между ним и Иоландой Хадид был спор и что женщина пришла к нему домой в то время, когда Джиджи Хадид отсутствовала уже несколько недель.