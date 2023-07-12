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19:18, 12 июля 2023Ценности

Зейн Малик впервые высказался об обвинениях в насилии над матерью Джиджи Хадид

Зейн Малик впервые прокомментировал обвинения в насилии над матерью Джиджи Хадид Иоландой

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Британский певец Зейн Малик в подкасте Call Her Daddy впервые прокомментировал обвинения в насилии над матерью бывшей возлюбленной, супермодели Джиджи Хадид.

Исполнитель заявил, что предпочитает не реагировать на слухи о его личной жизни. «Если что-то происходит в семье, я бы предпочел оставить это между родственниками. Мне не нужна целая аудитория и мнения людей, — отметил он. — Я и причастные к этому знаем, что произошло, этого достаточно. Если бы кто-то еще был в курсе, он бы понял, почему я не хочу привлекать к этому внимание».

Знаменитость также уточнил, что не хотел продолжать спор с Иоландой Хадид, поэтому принял решение хранить молчание в 2021 году. «В токсичной среде требуется так много времени, чтобы, например, объяснить свою позицию людям, поэтому я просто держу себя в руках», — заключил музыкант.

Иоланда Хадид обвинила Малика в рукоприкладстве в октябре 2021 года. Пострадавшая рассказала, что мужчина ударил ее, когда она пришла к нему домой. После инцидента мать манекенщицы задумалась о том, чтобы подать на артиста заявление в полицию. Певец же отрицал совершение насилия в сторону женщины.

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    Майя Пономаренко
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