Мать Джиджи Хадид обвинила Зейна Малика в домашнем насилии

Мать супермоделей Джиджи и Беллы Хадид обвинила британского певца и бывшего участника группы One Direction Зейна Малика в домашнем насилии. Об этом сообщает портал TMZ.

По словам 57-летней Иоланды Хадид, 28-летний Малик нанес ей удар во время визита к нему домой. В связи с этим она задумывается о том, чтобы подать на него заявление в полицию, передают близкие к изданию источники.

Когда информация попала в СМИ, исполнитель написал в Twitter, что сначала решил не оспаривать заявление матери возлюбленной в попытке защитить частное пространство своей годовалой дочери. Он подтвердил, что между ним и Иоландой Хадид был спор и что женщина пришла к нему домой в то время, когда Джиджи Хадид отсутствовала уже несколько недель.

Он также ответил TMZ: «Я категорически отрицаю нанесение ударов Иоланде Хадид, и ради моей дочери я отказываюсь сообщать какие-либо дополнительные подробности. Я надеюсь, что Иоланда пересмотрит свои ложные обвинения и будет открыта для решения этих семейных проблем в частном порядке».

Позже источники сообщили, что Хадид и Малик расстались больше месяца назад.

Супермодель пока никак не прокомментировала ситуацию.

Джиджи Хадид и Зейн Малик стали родителями в конце сентября 2020 года. В день рождения дочери пара опубликовала в Instagram черно-белое фото руки младенца.

