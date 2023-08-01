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20:03, 1 августа 2023Из жизни

Девятилетняя девочка спасла застрявшего в эскалаторе мальчика

Metro: в Китае девочка спасла маленького мальчика, застрявшего в эскалаторе

В китайском городе Ухань девятилетняя девочка спасла мальчика, нога которого застряла в эскалаторе. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в торговом центре. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как девочка, заметив, что нога маленького мальчика попала в щель эскалатора, побежала вниз по ступеням и нажала на кнопку аварийной остановки. После этого она позвала на помощь.

Мать мальчика рассказала, что правая нога ребенка зацепилась за эскалатор, из-за чего ее быстро затянуло под ленту. Чтобы вытащить конечность, ремонтникам и экстренным службам пришлось демонтировать боковую часть эскалатора. Через 10 минут ногу мальчика успешно вытащили, после чего семья отвезла пострадавшего в больницу. Ребенок не получил серьезных травм.

Ранее сообщалось, что в Шотландии шестилетняя девочка по имени Дарси дважды спасла 27-летнюю больную мать во время приступов. По словам женщины, Дарси сохраняла спокойствие в стрессовых ситуациях.

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    Алиса Удовик
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