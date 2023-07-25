Шестилетняя девочка дважды спасла больную мать с помощью умной колонки

В Шотландии девочка дважды спасла больную мать во время приступа с помощью умной колонки

Шестилетняя девочка по имени Дарси из пригорода Глазго, Шотландия, дважды спасла 27-летнюю больную мать Эмму Андерсон во время приступов. Об этом сообщает Daily Record.

В 16 лет у Эммы диагностировали гипертрофическую кардиомиопатию — заболевание, характеризующееся утолщением сердечной мышцы. Дочь узнала о болезни матери в раннем возрасте. Эмма не только рассказала Дарси о своем недуге, но и объяснила, что делать, если ей станет плохо. Чтобы девочка смогла позвать на помощь, женщина научила ее пользоваться умной колонкой Alexa. «Я настроила Alexa так, что если я потеряю сознание или почувствую себя плохо, Дарси достаточно будет сказать: "Alexa, зови на помощь!". И колонка позвонит моей маме, которая живет за углом», — рассказывает Эмма.

Несколько раз девочка действительно помогла матери при ухудшении самочувствия с помощью колонки, а однажды даже сама вызвала бригаду скорой помощи. По словам Эммы, Дарси сохраняла спокойствие в стрессовых ситуациях. «Я так горжусь ею. Она — маленькая суперзвезда», — утверждает женщина.

В 2022 году Эмма перенесла операцию по пересадке сердца, которая кардинально изменила ее жизнь. Теперь она может гулять вместе с дочерью, водить ее в бассейн, на детскую площадку или ферму.

Женщина рассказала, что после операции она долгое время была подключена к аппарату жизнеобеспечения. Мышцы Эммы атрофировались, поэтому ей пришлось заново учиться ходить. Женщина также отметила, что до трансплантации ее партнер сделал ей предложение. Эмма признается, что хотела восстановиться как можно быстрее, чтобы выйти замуж. «Меня выписали буквально за неделю до свадьбы, и у меня все еще были швы, когда я шла к алтарю», — отмечает она.

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